Корабль "Союз МС-28" благополучно доставил на Землю трех членов экипажа Международной космической станции. Спускаемый аппарат приземлился примерно в 147 километрах к юго-востоку от казахстанского города Жезказган.

Миссию на МКС завершили россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уилльямс, рассказал "Роскосмос".

Вернувшимся космонавтам предстоит реабилитация. На орбитальной станции продолжает работу экипаж в составе трех россиян, трех американцев и астронавта Европейского космического агентства.

Незадолго до этого глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман лично побывал на Байконуре — российском космодроме на территории Казахстана. Айзекман подчеркнул, что космос — это по-прежнему "место для кооперации и партнерства".

Планы России в освоении космоса по-прежнему амбициозны — они предусматривают создание на Луне до 2036 года атомной электростанции. Этот объект в будущем будет обеспечивать энергией инфраструктуру на спутнике Земли, которую наша страна создаст в рамках собственной лунной программы и проектов международного сотрудничества.