Временного поверенного в делах Украины вызвали в иранский МИД в связи с ударом ВСУ по торговому судну исламской республики. Дипломату вручили ноту протеста. Пока Киев устраивает провокации, США внезапно приостановили атаки на Тегеран. Продолжение операции грозит Вашингтону опасным истощением запасов ракет, пишут американские СМИ. Большинству в администрации ясно, что давление на Иран не даст результата.

Тем временем разоблачение вранья киевского режима происходит устами его же пропаганды. После российского удара по законной военной цели — частному полигону под Киевом, где проходила выставка дронов — украинская прокуратура признала только 10 ликвидированных силовиков. Обслуживающая интересы боевиков Зеленского пропагандистка Юлия Кириенко призвала режим быть откровенным хотя бы перед самим собой. Журналистка подчеркнула, что десять убитых — это лишь те тела, которые удалось собрать, потому что "когда ракета — а их было две-три — прилетает на открытую местность, некоторых просто разрывает на молекулы". На выставке находились более 300 человек, поэтому число пострадавших может исчисляться сотнями.

Но главарю киевского режима накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом такая правда не нужна. Он пытается заручиться его поддержкой, а потому заочно и бездоказательно ябедничает и врет о сотрудничестве России с теми, кого коллективный Запад считает главными угрозами. Себя Зеленский уже вообразил не только защитником Европы, но и всего мира. Он, в частности, пообещал поручить украинской разведке передать партнерам некую информацию якобы о помощи, которую Россия оказывает иранскому режиму.

Зеленский делает все, чтобы Тегеран не просто заметил Киев, а взял в прицел. ВСУ атаковали в Каспийском море торговое иранское судно. Один моряк погиб, второй получил ранения. В отличие от западных, арабские СМИ широко освещают эту тему. Иранский МИД вызвал временного поверенного Украины в Тегеране. Исламская республика обвиняет Киев в попытке распространить конфликт за пределы Украины и еще больше разжечь пламя войны. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой евродипломатии Каей Каллас и напомнил об ответственности ЕС как союзника Киева и непредсказуемых последствиях таких авантюр.

Тегеран оставил за собой право на ответные действия, называя это законной самообороной. Куда могут долетать иранские ракеты — уже хорошо знают американцы. Рискуют узнать и британцы. Украинцам стоит приготовиться.

Спутниковые снимки демонстрируют разрушенный американский склад боеприпасов в Иордании и поврежденное здание американского центра обработки данных в Бахрейне. Корпус стражей исламской революции пригрозил, что и Великобритания может стать законной целью, если продолжит поддерживать боевые действия Вашингтона против Тегерана.

Новый премьер Соединенного королевства разрешил американским бомбардировщикам взлетать с авиабазы Фэрфорд в юго-западной Англии. ВВС США этим уже воспользовались. Британцы вышли на акцию протеста с требованием закрыть обьект.

По данным The New York Times, Дональд Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана, которые американцы критикуют уже 13 дней подряд. Никто из советников не считает план эскалации разумным — боятся критического истощения и без того опустошенных арсеналов, а также ухудшения отношений с союзниками и глобальных экономических потрясений.

Президент аналитической компании по изучению политических рисков Ян Бреммер призывает честно сказать Трампу: "Сэр, а, возможно, король одет не так, как вы думаете, король-то голый". Президент США объявляет 20-процентный сбор за проход через пролив, но все знают, что это неправдоподобно. Трамп отказывается понимать, что Иран сейчас сильнее, чем до начала войны, и что США придется отступить.

Иран утверждает: за несколько дней уничтожены 11 военных самолетов США. КСИР заявил: после возобновления боевых действий погибли более 200 тысяч американских солдат, а Пентагон скрывает данные о потерях.