Песков объяснил, почему в отпуске может не отвечать на звонки президента

Сотрудники администрации президента России — такие же люди, как все, поэтому и отпуска у них имеются. Об этом рассказал в воскресенье, 26 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил политик в интервью журналисту Александру Юнашеву, всё зависит от конкретной ситуации у каждого сотрудника — его вовлеченности в те или иные мероприятии и графика работы, поэтому в отпуск уходят "все по-разному".

Зато можно не опасаться, что отпуску помешают звонки с работы, рассказал Песков. Президент никогда не звонит по городскому или мобильному телефону, используя исключительно спецсвязь, а сотрудники Кремля не имеют такой связи на отдыхе. Видео комментария опубликовано в MAX-канале Юнашева.

Сам Владимир Путин никогда не уходит в официальный отпуск. Песков подчеркивал, что "этого же практически никогда не бывает", хотя "пара выходных иногда случается". Также пресс-секретарь главы государства отмечал, что у Владимира Путина "все время идет рутинный, но достаточно напряженный рабочий график".

При этом президент ранее в шутку назвал своего пресс-секретаря лентяем, который "не хочет работать", а вместо работы "стоит рядом и ленится".