Пожар со взрывами произошел в магазине пиротехники в Раменском

В подмосковном Раменском потушили пожар, который вспыхнул в двухэтажном магазине. Об этом рассказали в воскресенье, 26 июля, в региональном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Как уточнили в ведомстве, огонь охватил частный дом и пристроенный к нему двухэтажный магазин. Ситуацию усугубила детонация фейерверков, которые находились в отделе пиротехники горевшего магазина.

Тем не менее, спасатели сумели сначала локализовать возгорание на площади 1 170 квадратных метров, а затем и полностью потушить огонь. Сведения о пострадавших не поступали.

Пока неясно, по какой причине разгорелся пожар. Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются.