Российские бойцы освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в воскресенье, 26 июля, в Министерстве обороны России.

Как уточнило оборонное ведомство в своем MAX-канале, отличились подразделения группировки войск "Центр".

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что вся территория Украины вплоть до ее границы с Польшей может попасть в санитарную зону, которую вынуждена будет создать Россия, чтобы защититься от исходящих оттуда угроз.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что динамика на фронте весьма красноречива и придает уверенность в том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты, а Украина заплатит территориями за свои военные авантюры.