Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки 465 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как уточняет в воскресенье, 26 июля, Минобороны России в своем MAX-канале, наряду с этим сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Всего с начала специальной военной операции было ликвидировано 189 940 дронов противника, 673 самолета, 284 вертолета и 667 зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, российские бойцы вновь нанесли поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и по местам их хранения.

Тем временем уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала подробности теракта украинских националистов, совершенных с применением БПЛА против студентов колледжа в Старобельске. По словам омбудсмена, которые приводит ТАСС, на общежитие и учебный корпус было направлено три волны дронов с разницей в 10-15 минут. Это означает, что "пока дети выбегали, они били, они били, они били, чтобы невозможно было спастись". Спасатели 18 раз вынужденно прерывали работы, поскольку ВСУ продолжали атаки.