Москвичей призвали к осторожности на дорогах из-за грозы и ветра

Гроза, ливень и усиление ветра прогнозируются в воскресенье, 26 июля, в столичном регионе. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте ведомства, в Москве и Московской области установлен повышенный, "желтый", уровень погодной опасности.

Предупреждение из-за грозы с усилением ветра до 15 метров в секунду будет действовать до 21 часа воскресенья в Москве и до полуночи понедельника — в Подмосковье.

Кроме того, повышен уровень погодной опасности до "желтого" из-за дождя — до утра понедельника в столице и до вечера понедельника в Московской области.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призывает жителей и гостей города к осторожности и внимательности в свете непогоды. Людей просят не стоять под шаткими конструкциями и деревьями, за рулем соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заверил, что температура воздуха в Москве и всей Центральной России во второй половине лета будет соответствовать климатической норме и даже превышать ее.