Собянин: Московские школьники и студенты ухаживают за мемориалами героев Великой Отечественной войны

В завершившемся учебном году акции по сохранению исторической памяти объединили больше 15 тысяч учащихся московских школ и колледжей. Об этом рассказал в воскресенье, 26 июля, мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал Сергей Собянин в своем MAX-канале, участники проекта "Хранители истории" под руководством московского отделения "Движение Первых" занимаются исследовательской и просветительской деятельностью, изучают архивные материалы, проводят экскурсии и памятные мероприятия.

Московские школьники и студенты колледжей ухаживают за мемориалами героев Великой Отечественной войны. Например, студенты Медицинского колледжа №7 следят за сохранностью воинского захоронения "Солдатские звезды" в Зеленограде.

Выбрать памятник или мемориал, чтобы взять над ним шефство, можно на сайте проекта "Место памяти".

Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи обсуждали ранее на форуме "Эстафета патриотизма" в Общественной палате. Его участники подчеркивали: у детей и юношей важно сформировать бережное отношение к истории и традициям России, уважение к жизненному подвигу ветеранов Великой Отечественной войны и героизму российских воинов — участников специальной военной операции.

Работы, посвященные в том числе патриотизму, были представлены в рамках конкурса "Россия — страна традиционных ценностей". Школьники, студенты и взрослые участники поделились своим видением тем преемственности поколений, служения Отчеству, справедливости и милосердия. Победителей конкурса наградили в Национальном центре "Россия".