Сотрудники МЧС спасли боснийских альпинистов после трагедии на Эльбрусе

Поисково-спасательная операция проведена на Эльбрусе. Помощь потребовалась группе боснийских альпинистов, которые не смогли самостоятельно спуститься из-за резкого ухудшения погоды.

Два человека погибли — им стало плохо на высоте 5,1 тысячи метров. Тела эвакуируют со склона, когда позволят метеоусловия. Еще двоих альпинистов обнаружили сотрудники МЧС и доставили вниз. У них незначительные травмы, госпитализация не потребовалась. Неизвестной остается судьба троих туристов. Поиски осложняет сильный ветер, группировку спасателей потребовалось увеличить вдвое.

Альпинисты были опытными. Заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев рассказал, что семеро туристов отправились покорять вершину без гида.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям из Кабардино-Балкарии расследовать обстоятельства гибели иностранных туристов во время восхождения на Эльбрус.

Намного страшнее завершилась попытка покорить Эльбрус, предпринятая туристом из Ставропольского края. Роман, заядлый альпинист, привез на гору 11-летнего сына. Во время восхождения у мужчины, спускавшегося вместе с сыном, оборвался страховочный трос. Мальчик погиб. Целую ночь Роман, переломавший себе ноги, провел на высоте около 4200 метров с телом своего ребенка.