Путин ужесточил правила пребывания детей мигрантов

Российский лидер Владимир Путин подписал в воскресенье, 26 июля, поправки в законодательство, ужесточающие порядок пребывания в России мигрантов и членов их семей.

Как следует из документов, размещенных на официальном портале правовой информации, дети трудовых мигрантов после достижения 18 лет будут обязаны выехать из России либо оформить собственный патент в течение 30 дней.

Кроме того, иностранцы, работающие в России, обязаны содержать себя и членов своей семьи, находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

Налоговые органы, МВД и Социальный фонд будут контролировать трудовую деятельность и заработки мигрантов. Если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предлагал депортировать из России всех нелегалов, не приносящих пользу обществу. В первую очередь, как пояснял политик, речь идет о тех, кто сидит работы или был отчислен из учебного заведения, не прошел дактилоскопию и не учит русский язык.

Тем временем в России продолжается работа по совершенствованию государственной миграционной политики. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что число статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта из России, вырастет более чем вдвое — до 45.