Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый заявил, что начинает аудит украинской армии.

Как заверил военный в соцсетях, "если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребления — каждый будет нести ответственность", причем "никаких "неприкасаемых" не будет".

При этом бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель подчеркивает, что коррупция — основа правления Владимира Зеленского, поэтому и назначение Зеленским нового главкома ВСУ не имеет отношения к наведению порядка в армии. Это "всего лишь перераспределение денежных потоков" (цитаты по РИА Новости).

Ранее источник в российских силовых структурах рассказал, что Михаил Драпатый не смог справиться с алкоголизмом подчиненных, когда командовал оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Хортица". Местные жители наперебой жаловались во все инстанции на неспособность генерала Драпатого контролировать войска.

Отличился Драпатый и нацистскими заявлениями — военный уничижительно высказывался в адрес жителей Донбасса и всех русских. Однако в ООН предпочли сделать вид, что не замечают серьезность ситуации. Представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик отделался общими фразами про принципы Устава ООН и уважение территориальной целостности.