Российские бойцы продолжают выбивать военный и околовоенный потенциал Украины. На это указал в воскресенье, 26 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, ВС России "знают, что они делают" и продолжают, решая задачи специальной военной операции, сокращать "способность киевского режима совершать такие террористические действия" (цитаты по РИА Новости).

Киевский режим оправдывает теракты в отношении гражданских объектов и мирного населения тем, что атакуемые склады якобы использовались для поставок оружия и военной продукции российским бойцам. Однако в Кремле подчеркивали, что это ложь, а украинские националисты бьют по мирным целям, поскольку "в этом террористическая сущность киевского режима".

Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту и верховному главнокомандующему ВС России о новых ударах возмездия по врагу и его военным объектам. Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей.