Москва видит дуализм в американской позиции по конфликту на Украине. Это подтвердил в воскресенье, 26 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как напомнил представитель Кремля, с одной стороны, Соединенные Штаты поставляют оружие Украине, хотя "президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем — мы НАТО поставляем, все остальное — не наше дело".

В то же время Вашингтон заявляет о своей готовности способствовать выходу на мирное урегулирование, "нам это импонирует, и мы используем нашу готовность для поддержания этого", цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что все предложения со стороны России уже были озвучены Владимиром Путиным, "в киевском режиме очень хорошо знают, что нужно делать". Реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по украинскому урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам нашего государства.

Ранее американский сенатор Дик Дурбин заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не собирается передавать Украине дополнительную военную помощь на 400 миллионов долларов. Киев получит эту помощь в лучшем случае при следующем американском лидере.

Британские СМИ писали, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский в отчаянии обратился к западным спонсорам с мольбой о помощи, пока столица Украины полыхала после очередного массированного удара, нанесенного российскими бойцами.