Путин: ВМФ играет важнейшую роль в решении задач спецоперации

Российский Военно-морской флот продолжает играть важнейшую роль в решении задач специальной военной операции. Об этом напомнил глава государства Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, когда Россия празднует День ВМФ.

В праздничный день Владимир Путин прибыл в Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге, где заслушал доклады командующих флотами об оперативной обстановке и выполняемых задачах. Так, в состав ВМФ России до конца года примут первый атомный подводный крейсер "Пермь", вооруженный гиперзвуковым комплексом "Циркон" и 20 других кораблей. Как отметил верховный главнокомандующий, флот — один из ключевых элементов для обеспечения безопасности России, сохранения глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады.

Президент подчеркнул, что корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся России их поддерживает и ждет возвращения домой с победой.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что приоритеты развития российского военно-морского флота необходимо определять с учетом опыта проведения специальной военной операции.

Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев ранее сообщал, что в состав Военно-морского флота России вошли полки беспилотных систем. Он подчеркивал, что это "не просто какие-то планы, это объективная реальность сегодняшнего дня".