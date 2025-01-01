В составе Военно-морского флота России уже есть носитель беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Это подтвердил в воскресенье, 26 июля, главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Как рассказал военный в эфире телеканала "Звезда", речь идет про первый полноценный носитель ядерного подводного комплекса "Посейдон". Им является атомная подлодка "Хабаровск", которую спустили на воду в ноябре 2025 года.

Моисеев уточнил, что указанная программа связана с развитием стратегического оружия.

Про закрытые разработки в военной сфере, которым в России уделяется самое серьезное внимание, говорил ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он подчеркивал, что "необходимая научная и производственная база в стране есть, соответствующая работа ведется", а "Посейдон" является одним из ярких подтверждений. Это уникальный комплекс, опережающий время и гарантирующий России абсолютную безопасность на десятилетия вперед.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров называл новейшие разработки российского ОПК, в том числе "Посейдон", очень серьезным сигналом недружественным странам и подчеркивал: "Такие сигналы должны стать систематическими. В этом случае можно надеяться, что Запад в конце концов одумается" (цитаты по РИА Новости).