Россия продолжит добиваться выдачи экс-прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Москва продолжит добиваться выдачи экс-прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой.

Как рассказали в воскресенье, 26 июля, в правовом департаменте Министерства иностранных дел России, Хан больше не будет пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах — участниках Римского статута. Он был отстранен от занимаемой должности решением Ассамблеи указанных стран по обвинению в сексуальных домогательствах.

Однако Карим Хан не согласен с предъявленными ему обвинениями и с лишением работы. Его адвокат Тайаба Али рассказал о планах своего доверителя оспорить законность и справедливость решения Ассамблеи "посредством всех доступных правовых механизмов", сообщает ТАСС.

Помимо нарушения должностных обязанностей и преступлений на сексуальной почве Хан снискал печальную славу как прокурор, который выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при российском лидере по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. МВД России объявило Хана в розыск.

Россия не является участником Римского статута и не признает решения Международного уголовного суда. В Кремле не раз критически высказывались про "разные закрытые процессы, которые держатся в секрете".