Путин призвал ВМФ эффективно прикрывать торговый флот России

Борьба с попытками воздействовать на российский коммерческий флот должна вестись решительно. С таким призывом выступил в воскресенье, 26 июля, президент России Владимир Путин.

Говоря о попытках "наших недоброжелателей" атаковать или задержать торговые суда, глава государства призвал действовать аккуратно, в рамках международного морского права, но решительно — "так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами".

Владимир Путин отметил, что эта тема обсуждалась с министром обороны Андреей Белоусовым, а соответствующие распоряжения должны были поступить также от командования ВМФ. Президент выразил надежду на "эффективную работу по прикрытию нашего флота", сообщает РИА Новости.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев предупреждал, что любые попытки организовать морскую блокаду России, предпринимаемые недружественными западными странами, получат жесткий отпор: "Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда".

При этом Украина попыталась добавить юридической оправданности таким атакам и сделать "теневой флот", предписываемый России, своими законными военными целями. Вице-премьер Украины Алексей Кулеба заявил в обращении к Международной морской организации, что "перевозка подсанкционных нефтепродуктов финансирует российскую агрессию, поэтому такие суда не могут считаться обычным гражданским транспортом".