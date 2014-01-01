Россия не начинала первой войну, а лишь отвечала на агрессию киевского режима, развязанную им при поддержке Запада. Такое заявление сделал в воскресенье, 26 июля, российский лидер Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства, никакой агрессии со стороны России нет. Также он выразил уверенность в том, что спецоперация рано или поздно закончится, враг будет разбит, а победа будет за нашей страной.

При этом, предупредил Владимир Путин, Украина утратит западные земли. Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но киевский режим провозгласил Москву своим врагом.

Владимир Путин также отметил, что сегодняшний украинский режим основан на идеологии крайнего национализма и неонацизма. Нет ничего удивительного в агрессии Киева против мирных людей с учетом его приверженности неонацизму, цитирует президента России ТАСС.

Ранее российский лидер заявил, что наша страна, безусловно, доведет спецоперацию до логического завершения и достижения поставленных целей, тем более что Донбасс — это "наша историческая территория, абсолютно точно". Кроме того, "дело в людях, которые не смирились с госпереворотом на Украине в 2014 году".

При этом в администрации президента России в ответ на слухи о некоем дедлайне в СВО заявили, что никаких крайних сроков в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине нет.