Путин заявил о попытках иностранных подлодок зайти на Северный морской путь

Российским военным известно о попытках иностранных подлодок заходить на маршруты Северного морского пути. Об этом рассказал в воскресенье, 26 июля, президент России Владимир Путин.

Как отметил российский лидер, "мы с вами, кроме этого, знаем, что там и трассы баллистических ракет проходят через Северный морской путь", где "места дежурства наших подводных лодок, и другие страны пытаются заходить тоже".

Владимир Путин подчеркнул, что мы "будем защищать свои интересы, так же, как и Северный морской путь", который является самым эффективным для России морским маршрутом, поскольку целиком находится под российским контролем, сообщает РИА Новости.

Тем временем Северному флоту России исполнилось 293 года. Он ведет свою историю от эскадры, которая была создана для защиты территорий Российской империи, торговых путей на Белом море и побережье Кольского полуострова. Сегодня это один из самых мощных флотов нашего ВМФ.

Именно на Северном флоте впервые появился полк беспилотных систем. Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев рассказал, что 1 июля такое подразделение уже было сформировано и обеспечено всем необходимым вооружением.