Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по позициям украинской армии, по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.

Как рассказало российское Министерство обороны в воскресенье, 26 июля, в своем MAX-канале, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли сокрушительные удары по позициям противника. Уничтожены пункты временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ (ДНР и Сумская область соответственно), а также пункт управления БПЛА 15-й отдельной бригады национальной гвардии Украины в ДНР.

Ударами высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами поражены контейнерный терминал с грузами военного назначения в порту Черноморск и три морских судна типа "балкер", осуществлявших доставку военных грузов на переходе морем.

Тем временем президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин заявил, что ни секунды не сомневается в победе нашей страны в специальной военной операции. Враг будет разбит — победа останется за Россией.

В Кремле подтвердили, что российские бойцы продолжают выбивать военный и околовоенный потенциал Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ВС России "знают, что они делают", чтобы сокращать "способность киевского режима совершать такие террористические действия".