Новый соцопрос, проведенный в Польше, показал, что 75% респондентов в стране негативно относятся к предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому. Число тех, кто относится к нему "очень хорошо", составляет лишь 1,5%.

Это происходит на фоне резкого охлаждения отношений между Киевом и Варшавой. В польских медиа украинцев всё чаще связывают с преступлениями, совершенными в ЕС. Из Украины идет поток оружия, наркотиков и женщин, которые до нитки обдирают европейских мужчин.

Ветеран польской полиции Ярослав Печонка убежден: с такими людьми — преступниками, бандитами — не должно быть никаких сантиментов. Польше нельзя осторожничать и следовать демократическим директивам Евросоюза.

Однако, пока для польских властей аргумент, что Украина воюет с Россией, перевешивает все остальные риски.

А вот кадры из Германии — на учениях немецкие резервисты бегают по лесу с пластиковыми автоматами. На боеспособное подкрепление армии это похоже слабо. Берлин и прочие европейцы намерены поддерживать киевский режим, несмотря на то, что террор не знает границ и обычно возвращается бумерангом. Как пример — теракт в столице Германии. Белый фургон въехал в толпу, затем 21-летний мужчина напал на прохожих с мачете в руках. Пострадавших — десятки. Погибла женщина. Террориста задержали, по данным властей, он связан с радикальной исламистской организацией. Целью преступника были сторонники запрещенного в России движения ЛГБТ*. У них проходил праздник в берлинском Тиргартене.

Однако канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает не дать себя запугать: "У этих преступлений есть только одна цель: они хотят расколоть наше общество".

Теракт в Берлине — главная тема для европейских СМИ. И мало кто обращает внимание на еще один теракт — в Каспийском море, который совершил киевский режим. Украина атаковала иранское торговое судно. Один моряк погиб, второй получил ранения. Иранский МИД вызвал временного поверенного Украины в Тегеране. Исламская республика назвала атаку нарушением устава ООН. Глава иранского МИД Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой евродипломатии Каей Каллас и напомнил об ответственности ЕС как союзника Киева и о непредсказуемых последствиях таких авантюр. Кроме того, Украине дали понять, что у Ирана есть право на ответные действия — его ракеты могут долететь до Киева.

* организация, признанная экстремистской и запрещенная в России