Разрушительный ураган и град: Ростовская область оценивает урон от погодного апокалипсиса

Субботний вечер для донской столицы обернулся погодным апокалипсисом. Сначала небо затянули черные тучи, а через пару минут город накрыл мощный ливень. Ураганный ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду, валил всё на своем пути. Только в Ростове-на-Дону зафиксировано падение больше тысячи деревьев

В ресторане, где проходил свадебный банкет, потолок праздничного шатра обрушился под тяжестью воды, окатив с ног до головы молодоженов и гостей. Кроме того, в зале шторм вынес окно.

Шквалистый ветер срывал крыши с домов, переворачивал остановки и рекламные щиты, деревья ломались, будто спички. Оборваны контактные сети, десятки светофоров вышли из строя. Это серьезно осложнило движение транспорта в городе. Некоторые автомобили придавлены стволами, ветками и металлическими конструкциями. На отдельных улицах передвигаться возможно разве что вплавь. В Ростовской области земля покрыта льдом, град побил сады и огороды.

По предварительным данным, в результате разгула стихии один человек погиб, больше 50 обратились за помощью. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Удар стихии пришелся не только на Ростов-на-Дону. Сбои фиксируют в 15 городах и районах. В их числе — Азов, Батайск, Таганрог, Шахты и Новочеркасск. Без света остались больше сотни населенных пунктов, без водоснабжения — около 42 тысяч жителей.

Непогода также сказалась на железнодорожном движении: из-за отключения тяговой подстанции задержаны десятки пассажирских поездов.

Спасатели и коммунальные службы работают круглосуточно. С дорог и тротуаров убирают стволы и крупные ветви деревьев, восстанавливают подачу электроэнергии. К работе присоединились 20 дополнительных бригад из Астрахани, Волгограда, Калмыкии и Краснодара.

Штормовое предупреждение в Ростовской области продлено до понедельника, 27 июля. Метеорологи прогнозируют новые дожди, грозы и порывы ветра. Жителям региона рекомендуют соблюдать предельную осторожность — держаться подальше от линий электропередачи, металлических конструкций и высоких деревьев.