Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал в воскресенье, 26 июля, что созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым после атаки киевского режима на торговое иранское судно в Каспийском море.

Как написал Аракчи в соцсетях, предводитель киевского режима Владимир Зеленский атаковал иранское коммерческое судно, в результате чего погиб моряк. В беседе с Лавровым иранский дипломат "ясно дал понять, что то, что сделал этот нахлебник в Киеве, не может остаться без ответа".

Аракчи подчеркнул, что квалифицирует случившееся как "вопиющее нарушение Устава ООН, совершенное по указке Израиля с целью втянуть Европу в его войну" (цитаты по ТАСС).

Тем временем вице-спикер Меджлиса (парламент Ирана) Али Никзад заявил, что любая точка, из которой совершается агрессия против исламской республики, становится законной целью иранских вооруженных сил, поэтому "недальновидные действия правительства Украины не останутся без ответа", сообщает Fars.

Киевский режим пока отмалчивается, хотя прежде его представители огульно и бездоказательно обвиняли Россию и Иран во взаимном оказании военной помощи.