Рано или поздно Украина утратит западные земли, прежде принадлежавшие Польше, Венгрии и Румынии. С таким прогнозом выступил в воскресенье, 26 июля, президент России Владимир Путин.

Как отметил российский лидер, конкретные сроки неизвестны — это может случиться "не завтра, может быть, послезавтра, год, два, 10, 15". Однако в конце концов "всё исторически встанет на свои места".

Единственным гарантом территориальной целостности Украины являлась Россия, напомнил Владимир Путин. Однако киевский режим счел "нужным, возможным и благом для себя объявить Россию врагом, а русских объявить на Украине нетитульной нацией, что вообще чушь и бред собачий".

Не преминул президент России упомянуть и деятельную роль Запада в происходящем на Украине: "Пообещали нам, Михаилу Сергеевичу Горбачеву, что не будут расширять НАТО, а шло одно расширение за другим, а на многочисленные наши протесты плевать хотели, на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности России, все двигали, двигали, добрались до Украины" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее Владимир Путин напомнил, что в середине XVII века земли, ныне занятые Украиной, входили в состав Речи Посполитой, потом попросились в состав Московского царства. После Октябрьской революции появились квазигосударственные образования – к примеру, советская власть создала советскую Украину. До этого никакой Украины не было в истории человечества, подчеркнул российский лидер.

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что буферной зоной, создание которой анонсировал президент России Владимир Путин, может стать почти вся территория Украины. Это произойдет, если Запад продолжит военную помощь киевскому режиму, подчеркивал политик.