На Добропольском участке фронта снова отличились "Грады" группировки "Центр". Расчёт боевой машины точно отработал по вражескому пункту временной дислокации, который вскрыли операторы БПЛА. Цель была накрыта одним залпом, и противник лишился возможности корректировать действия своих дронов.

В Краматорском районе ударные "птицы" южан уничтожили два американских автомобиля повышенной проходимости "Хамви" в тылу неприятеля, нарушив систему снабжения подразделений ВСУ.

Ротацию личного состава противника в районе Красного Лимана сорвали операторы наших FPV-дронов. Они не оставили ни единого шанса боевикам, которые пытались просочиться на свои позиции.

И новые подробности освобождения населённого пункта Белицкое в ДНР. После массированной огневой подготовки по укрепрайону противника наши штурмовые отряды вышли на окраину населённого пункта, а затем методично зачистили очаги сопротивления врага.

В непосредственной близости от линии боевого соприкосновения развернут передовой медицинский госпиталь группировки "Центр". Это позволяет в кратчайшие сроки оказывать квалифицированную помощь нашим раненым бойцам. Бригады врачей трудятся круглосуточно. После стабилизации состояния военнослужащих направляют в тыловые медучреждения для дальнейшего лечения и восстановления.