Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Данил Мисинёв, прикрывая наступление штурмовиков в составе расчета FPV-дронов, обнаружил и уничтожил наземный робототехнический комплекс противника, два разведывательных БПЛА и тяжелый гексакоптер "Вампир". Это позволило нашим передовым отрядам занять более выгодные позиции.

Ефрейтор Евгений Эйдемиллер, рискуя собой под артиллерийским огнём, ремонтировал повреждённую линию связи, когда заметил приближение вражеского беспилотника. Евгений поразил его меткими выстрелами и оперативно наладил взаимодействие подразделения с командованием.