ПВО сбила 276 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 27 июля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи на 27 июля дежурные средства ПВО сбили 276 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, украинские беспилотные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской областей. Также беспилотники ВСУ ликвидированы над Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями и над Московским регионом. Вражеские дроны ликвидированы над республиками Крым и Татарстан, над Удмуртией и Краснодарским краем, над акваториями Черного и Азовского морей.

Оперштаб Белгорода сообщил о массированной атаке вражеских беспилотников. По последним данным, пострадали 13 мирных жителей, среди которых двое детей. Одной из пострадавших оказали помощь на месте, остальных раненых госпитализировали.