Представители киевского режима и коллективного Запада вновь отличились неоднозначными высказываниями. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вечером воскресенья, 26 июля, собрал три главные цитаты уходящей недели.

Как напомнил политик в своем MAX-канале, глава евродипломатии Кая Каллас уверяла, будто Евросоюз близок к закрытию своих границ для участников спецоперации. По мнению Медведева, россиянам следовало бы даже упрашивать о такой мере, вот тогда они "утратят все дурацкие иллюзии про "чудесные европы" и будут люто ненавидеть всё европейское", что "нам и надо".

Энди Бернэм не успел усесться в кресло премьер-министра Великобритании, как сделал громкое заявление о безоговорочной поддержке Украины. Медведев уточнил, что ничего нового в этом нет, но "важно другое: наша задача – продолжать делать всё, чтобы жизнь на не утонувшем пока островке была максимально невыносимой". При обилии методов для достижения этой цели лучше всего, по мнению российского политика, подходит всё-таки комплекс "Посейдон".

Замыкает топ-3 главных цитат недели по версии зампреда Совета безопасности России высказывание нового главкома ВСУ Михаила Драпатого против русских вообще и жителей Донбасса в частности. Комментируя "русофобский плевок" военного с красноречивой фамилией, Медведев сравнил его автора с отходами жизнедеятельности, приставшими к "бандеровскому сапогу".

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что в современном мире публично рассуждать об отсутствии права каких-либо наций на существование может только настоящий последователь идеологии гитлеровских карателей.

Политолог Владимир Карасев заявил, что новый главком Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый слабее своего предшественника Александра Сырского в военном деле. По словам эксперта, назначение такого человека — лишь "попытка позаигрывать с националистами, с карателями, поскольку Драпатый у них на хорошем счету".