Пропавших на Эльбрусе боснийцев нашли мертвыми

В группе из семи боснийских туристов, пытавшихся совершить восхождение на Эльбрус, погибли пятеро. Это подтвердилось вечером воскресенья, 26 июля.

В управлении Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии рассказали, что трое иностранцев, которые числились пропавшими при покорении горы, найдены мертвыми.

Следователи полагают, что из-за плохой погоды боснийцы заблудились и сбились с маршрута. Одному члену группы удалось спуститься и сообщить спасателям, что двое его друзей почувствовали себя плохо — они скончались. Поднявшись на склон, спасатели нашли одного выжившего туриста и тела двоих умерших. Местонахождение еще трех участников восхождения оставалось неизвестным. Однако позднее они были найдены мертвыми.

В связи с гибелью людей возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Более удачно попытка покорить Эльбрус завершилась для альпиниста из Тульской области. Он поднимался с напарником, но на высоте 5300 метров группа запросила подмогу. Один из альпинистов скончался, другой был эвакуирован спасателями на поляну Азау.

Президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов подчеркнул: альпинистов на Эльбрус должен сопровождать профессиональный гид, иначе огромен риск попасть в беду. Эксперт, которого цитирует ТАСС, предположил, что к трагедии с боснийцами привела их самонадеянность: в расчете на краткосрочное "погодное окно" они решили рискнуть, но это самая большая ошибка, которая чаще всего и приводит к трагедии.