Москва даст адекватный ответ на враждебные инициативы Кишинева

В МИД РФ заявили, что Москва ответит на все недружественные меры Молдавии адекватно, но не обязательно симметрично, пишут "Известия".



"Естественно, на все недружественные инициативы Кишинева мы вынуждены реагировать. Что еще с подачи своих западных кураторов захотят реализовать молдавские власти, остается догадываться", — говорится в сообщении.



Сейчас российско-молдавские отношения находятся на самом низком уровне, начиная с установления дипломатических связей в 1992 году. Все предполагаемые инициативы Молдавии направлены на разрыв связей с Россией, почеркнули в министерстве.



Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД 21 июля в из-за грубого нарушения молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Послу выразили протест в связи с двумя происшествиями в Молдавии с участием сотрудников и автотранспортом посольства России.