Трамп хочет пойти на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп 25 июля на приеме Ассоциации корреспондентов Белого дома заявил, что хочет баллотироваться в президенты на свой третий срок.



"Как и в случае с моим президентским сроком, во второй раз всегда получается удачнее. <...> А третий раз будет еще лучше", — подметил американский лидер.



Однако на этом Трамп не остановился, он выказал желание переизбираться и в четвертый раз. На данный момент идет его второй президентский срок, который закончится в январе 2029 года.



Днем позже президент США выложил картинку, на которой он изображен в кепке с надписью "Trump 2028". Американский лидер в очередной раз намекнул, что намерен участвовать в следующей президентской компании. При этом Конституция США ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками.