ВС России сорвали планы украинского "полка смерти" на сумском направлении.

Штурмовая группа 225-го отдельного штурмового полка (ОШП), известная как "полк смерти", пыталась контратаковать позиции российских войск в районе поселка Хотень, передает ТАСС.

Бойцы группировки "Север" своевременно вскрыла выдвижение противника и нанесла ему поражение.

"Украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия", – сообщил источник агентства в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что российские Су-34 нанесли сокрушительные удары по позициям ВСУ в ДНР и Сумской области.