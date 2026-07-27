Выживший на Эльбрусе альпинист обвинил неверный прогноз погоды в трагедии

Выживший боснийский альпинист Харис Адилович назвал неверный прогноз погоды причиной гибели людей.

По его словам, команда была хорошо обучена, поэтому версия о недостаточной подготовке не состоятельна. Босния и Герцеговина – горная страна, альпинисты тренируются практически каждые выходные.

Погодные условия оказались значительно серьёзнее ожидаемых, передает издание "Известия". Трудности начались с самого восхождения. Один из участников начал сильно замерзать, поэтому первая связка приняла решение вернуться. Вторая связка, в которой был Адилович, продолжила подъем, но и они решили отказаться от восхождения, так как наверху погодные условия оказались еще хуже.

"Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды", - сообщил Адилович.

При этом известно, что альпинисты начали восхождение без гида.

Семь альпинистов из Боснии и Герцеговины застряли на Эльбрусе на высоте около 5,1 тысячи метров. Они подали сигнал бедствия 25 июля, когда не смогли самостоятельно спуститься с горы. Пять человек погибли, двое выжили.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели иностранных туристов на Эльбрусе.