"Не думала, что вообще встану": Алла Пугачева пережила личный ад, пока похорошевший Галкин* красовался перед поклонницами

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году после того, как ее мужа Максима Галкина* признали иноагентом. Примадонна объяснила свой поступок только спустя три года. Алла Борисовна утверждает, что решила уехать в Израиль, потому что ее детей Лизу и Гарри дразнили в школе.

Но за границей семье артистки тоже пришлось несладко. За три года Пугачева сменила несколько стран. Примадонна жила в Израиле, затем в Латвии, а сейчас обосновалась на Кипре. В жарком климате Алла Борисовна чувствует себя не лучшим образом, у нее вылезли старые проблемы со здоровьем. А несколько месяцев назад Пугачева стала выходить на улицу с тросточкой, каждый шаг давался певице с трудом.

Долгое время исполнительница хита "Арлекино" молчала о произошедшем. Она теперь не дает интервью, и старается не рассказывать о себе. Но на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала" Примадонна сделала исключение и откровенно ответила на вопрос, зачем ей трость.

"Это не образ. Я никому ничего не рассказывала. Дело в том, что я четыре месяца была обездвижена. Потому что я упала. Короче, я сломала ногу и тазобедренный сустав. И я, честно говоря, не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Меня предупредили, что и полгода можно лежать", — поделилась Алла Борисовна.

Примадонне пришлось работать с психологом, чтобы преодолеть возникшие трудности. Привыкшая к самостоятельности артистка не могла принять тот факт, что на долгие месяцы она стала полностью зависеть от окружающих.

"Я действительно очень тяжело это всё переносила. Взяла себя в руки и стала ходить. Сначала с палочкой, потом без палочки. Я ее беру только тогда, когда мне нужно быть уверенной. Я знаю, что здесь много народу", — призналась Пугачева.

В то время пока Алла Борисовна восстанавливалась после страшной травмы, ее муж-иноагент расцвел. Галкин* набрал мышечную массу, сменил прическу. Преображением Максим* охотно делился на своей странице в соцсети, сводя поклонниц с ума. О том, что в те же самые минуты его жена переживает личный ад, иноагент молчал.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин* живут вместе с 2008 года. В 2011 они сыграли свадьбу. 18 сентября 2013 года у пары родились двойняшки Лиза и Гарри. Уже после появления детей певица и юморист-иноагент обвенчались.

*включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента