Два человека погибли из-за атаки дронов на Ростов-на-Дону

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростов-на-Дону. К сожалению, не обошлось без трагических последствий, погибли два человека, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По данным губернатора, пять человек получили ранения различной степени тяжести. Двое находятся в тяжелом состоянии. Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь.

Упавший беспилотник ВСУ вызвал возгорание на территории частного предприятия и складов. Почти все пожары удалось оперативно потушить, продолжается борьба с огнем на площади 400 квадратных метров.