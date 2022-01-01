Зеленский объявил о новом подходе к мобилизации на Украине

Главным вызовом для Украины стал вопрос мобилизации, заявил Владимир Зеленский. В интервью британскому телеканалу Sky News украинский лидер заявил о новом подходе к этой проблеме. Будут предприняты новые шаги – возможно, не очень быстрые.

Как украинские, так и западные эксперты заявляют о проблемах с мобилизацией. В соцсетях ежедневно появляются новые видео уличных рейдов: сотрудники ТЦК хватают мужчин на улицах и заталкивают в свои машины. Однако эти меры не помогают восполнить дефицит личного состава ВСУ, а командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов.

Всеобщая мобилизация на Украине, объявленная в феврале 2022 года, неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст был снижен до 25 лет. Принятые меры не помогают укомплектовать армию, вдобавок постоянно растет число случаев дезертирства.