ФСБ задержала жителя Хабаровска за работу на разведку Новой Зеландии

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали по подозрению в государственной изменен жителя Хабаровска. По данным следствия, 55-летний гражданин работал на разведку Новой Зеландии.

Выяснилось, что хабаровчанин сам установил контакт с представителями новозеландской Службы безопасности и разведки. За денежной вознаграждение мужчина передавал иностранной спецслужбе сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленник использовал с этой целью иностранные почтовые сервисы и мессенджеры.

По данным ЦОС, новозеландская Служба безопасности и разведки входит в разведывательный альянс "Пять глаз". Его члены, кроме Новой Зеландии - США, Великобритания, Канада и Австралия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, передает ТВЦ.