Новые удары по тыловым районам ВСУ нанесли российские войска. Серия взрывов прогремела в Днепропетровске, как сообщают местные СМИ, там поражён трубопровод с аммиаком. В Одесской области целью атаки была портовая инфраструктура противника. Ну а в зоне спецоперации наша авиация уничтожает укрепления националистов в районе Краматорска. А штурмовые отряды продвигаются на Харьковском участке фронта.

Десять километров от линии боевого соприкосновения. Батарея реактивных установок поднимает клубы дыма и пыли. Залп полным пакетом. После артподготовки с передовой на Харьковщине пришли донесения. Противник бросил позиции в Ковшаровке. Это село под Купянском. К этому часу оно занято российскими штурмовиками практически целиком. И не исключено, в ближайшие сутки ВСУ сбегут из соседнего Новоосиново. Половина дворов там уже под контролем группировки "Север".

А это первые кадры из Белицкого. Город полностью освобожден. Близятся к завершению и зачистки. Военные рассказывают - противник хорошо окопался. Поэтому и операцию пришлось проводить в несколько этапов. Самый сложный этап - выкуривать бандеровцев из подвалов. Они успели выстроить целую систему тоннелей и переходов. И чтобы зажать их в каком-то одном подземелье и ликвидировать, пришлось повозиться.

ВСУ надеялись удержать Белицкое, перебросив в город наемников. Они действительно осложняли продвижение. Занимали высотки. Профессионально обустраивали огневые точки на крышах, так чтобы было видно все улицы и перекрестки. Но в итоге почти все, кто засел на чердаках, там и остался.

А еще под мощный удар - только не гранат, а уже авиабомб - наемники и националисты попали в Доброполье и под Краматорском. Вот кадры объективного контроля. Там, где видны разрывы, еще сутки назад были расположены пункты управления и склады беспилотников. Ими нередко командуют именно иностранцы. Впрочем, их количество в 2026 резко сократилось. С начала года ликвидированы более 1600 зарубежных наемников.