Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники центров госуслуг. Московских специалистов поздравил мэр Сергей Собянин в социальных сетях.

Он подчеркнул: работники сферы помогают жителям с оформлением заявок, встречают пациентов в медицинских учреждениях, оформляют первые документы новорождённого сразу в родильных домах. А в центрах "Московского долголетия" читают лекции и проводят занятия по цифровой грамотности.

Отдельно мэр отметил: именно столичные центры "Мои Документы" первыми запустили Учебный центр для сотрудников, тем самым задав новый стандарт для страны.