Поисковую операцию возобновили на Эльбрусе

Поисковую операцию возобновили сегодня утром на Эльбрусе. Сотрудники отряда МЧС и волонтёры обнаружили на склоне тела троих иностранных альпинистов.

Сейчас их готовят к спуску. Семь человек отправились к вершине в пятницу, но сбились с маршрута из-за резкого ухудшения погоды. По предварительной информации, в отряд входили граждане Боснии и Герцеговины.

В выходные спасателям удалось эвакуировать двух выживших и спустить тела двух погибших. Накануне помощь запросили и два туриста из России. Один альпинист был обнаружен живым, второй скончался. Сегодня его тело также планируют доставить в лагерь.