Редчайший Атлас XIX века вернулся в Херсонес после реставрации

Позади почти 10 месяцев кропотливой работы. Редчайший "Атлас планов и чертежей к описанию обороны Севастополя" 1863 года, составленный Эдуардом Тотлебеном, вернулся в Херсонес после реставрации в Российской государственной библиотеке.

"Специалистами РГБ на их совете было выявлено 14 пунктов проведения работы. Самые основные – это выявление старой реставрации, то есть при работе с памятником был использован клей ПВА, что весьма проблематично. Потому что этот клей необратимый, с ним в дальнейшем работать сложно", - рассказал Николай Соботинский, специалист отдела научной реставрации и техники ГМЗ "Херсонес Таврический".

Отпечатанный в типографии атлас содержит многочисленные рукописные пометки – в основном, расположения войск и оборонительных рубежей. Они выполнены анилиновыми чернилами, которые пришлось укрепить. Реставраторы восстановили потрёпанный за полтора столетия переплет, корешок и шелковые ленты, склеили разрывы, расправили замятия страниц, удалили затеки и пятна и даже восполнили утраченные фрагменты.

В годы Крымской войны Эдуард Тотлебен возглавлял инженерную службу Севастопольского гарнизона. Под его руководством в кратчайшие сроки, когда враг уже высадился на полуострове, была создана единая линия укреплений главной базы Черноморского флота, которая заставила европейский десант отказаться от штурма и перейди к осаде. Оборонительные рубежи настолько ошеломили неприятеля, что во время перемирий англичане и французы даже просили познакомить их с Тотлебеном. Всю проделанную работу гениальный инженер тщательно задокументировал и позже опубликовал двухтомник "Описание обороны Севастополя" с приложением в виде этого Атласа.

"Сюда входит карта Крыма, генеральные планы Севастополя и его окрестностей с указанием укреплений южной и северной сторон. Здесь очень подробно указаны все оборонительные сооружения города, а также фазы обороны и сражений на подступах к нему", - отметила Марина Ваабель, библиограф сектора научной библиотеки ГМЗ "Херсонес-Таврический".

Несмотря на типографское издание – этот экземпляр единственный - подарочный. Тотлебен собственноручно подписал его для Великой княгини Елены Павловны Романовой. Во время Крымской войны вместе с хирургом Пироговым она основала Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия – это была первая подобная организация в мире. Императорская особа переживала и за здоровье раненного Тотлебена – даже прислала к нему врача. Возможно, "Атлас" стал подарком княгине за ее личную поддержку и вклад в оборону Севастополя.

В Атласе собраны будто бы не картографические изображения 19 века, а современные спутниковые снимки, на которых подробно можно рассмотреть российские позиции, пехоту и кавалерию интервентов, английский флот, французский. Поразительная детализация, которая позволяет с точностью восстановить ход любого сражения времен Крымской войны.

Как Атлас попал в Херсонес – пока неизвестно. Единственная пометка – штамп музея на титульном листе уже 50-х годов 20 века. История фолианта пока тайна, которую в ближайшее время попытаются разгадать хранители.