Запевшая на русском Лайма Вайкуле крупно опозорилась и рухнула на сцену

В Юрмале прошел фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Главной звездой стала Алла Пугачева, хоть она и не пела, а просто сидела в зале среди гостей. Сама же хозяйка фестиваля крупно опозорилась.

Зрители, посетившие "Дзинтари" в минувшие выходные, остались очень недовольны. По отзывам очевидцев, в этом году стало еще хуже, чем в прошлых. Организаторы не смогли заполнить и половину зала, а на сцене творилась вакханалия. Многие артисты неудосужились как следует отрепетировать свои номера. Даже хозяйка фестиваля умудрилась оконфузиться.

Во время исполнения одной из песен, 72-летняя Лайма неловко попятилась и упала на спину прямо на сцене. Артист кардебалета тут среагировал и подхватил певицу, за что Вайкуле ответила ему благодарным поцелуем. Певица пыталась обратить позор в шутку, но только усугубила ситуацию. При этом пела Лайма на русском языке, хоть ранее и критиковала Россию и ее граждан.

В очередной раз на помощь подружке пришла Алла Пугачева. Примадонна сбросила на журналистов информационную бомбу и отвлекла внимание от позора Вайкуле. Исполнительница хита "Арлекино" сообщила, что в этом году пережила личный ад: сломала тазобедренный сустав. Четыре месяца Пугачева была обездвижена и не знала, сможет ли снова ходить.