Мурашко посоветовал мужчинам активнее проходить репродуктивную диспансеризацию

Российским мужчинам стоит активнее проходить репродуктивную диспансеризацию.

Соответствующее обследование можно пройти в рамках общей диспансеризации – бесплатно по полису ОМС, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Оно доступно мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 49 лет, в год можно пройти один раз

По его словам, женщины в вопросе репродуктивной диспансеризации гораздо сознательнее, а мужчины пока отстают.

"Пока женщины более активны, чем мужская часть населения", - констатировал министр.

Согласно последним данным, в России первая группа репродуктивного здоровья по итогам диспансеризации присвоена более 58% женщин и 87% мужчин.