ВСУ предприняли массированную воздушную атаку на Удмуртию

Масштабную воздушную атаку на Удмуртию предпринял киевский режим. Налет отражают силы и средства противовоздушной обороны, сообщил глава республики Александр Бречалов.

Бречалов отметил, что нынешняя атака – самая массированная за последнее время. Российская ПВО сбила несколько украинских беспилотников. Пострадавших, по предварительрным данным, нет.

Сотрудники оперативных служб работают на местах падения обломков. Глава Удмуртии напомнил, что задача врага – посеять панику. Бречалов призвал местных жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.