Трамп объявил себя спасителем

Спаситель Америки и Защитник всего мира. Такие звания присвоил себе президент США Дональд Трамп, о чем и сообщил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

В одном посте Трамп изображен на фоне взрывов рядом с иранскими флагами. Надпись на фотографии поясняет, что американский лидер – защитник мира. В то же время, западные СМИ сообщают, что президент США не исключает военной эскалации в конфликте с Ираном.

На другом изображении, сгенерированном искусственным интеллектом, представлены четыре фотографии Трампа в разные периоды его жизни. Надпись на фотографии гласит: "Человек, который спас Америку".