Принятый ЕС пакет санкций против России может стать последним

Евросоюз может отказаться от крупных пакетов санкций в отношении России.

Причина – постоянно возникающие трудности согласования таких мер. Поэтому 21-й пакет может оказаться последним подобным набором ограничений, пишет газета Financial Times со ссылкой на еврочиновников.

"Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает", - заявил собеседник газеты.

Брюссель рассматривает новый, более точечный подход к санкциям.

Ранее совет ЕС окончательно утвердил 21-й пакет санкций. Он стал крупнейшим за последние четыре года и затронул финансовый, энергетический, оборонный и транспортный секторы.