ВС России нанесли мощные удары по целям на Украине

Российская армия продолжила серию массированных ударов по военным целям на Украине. Поражены порты, слады и суда с военными грузами, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, два сухогруза поражены в порту "Николаев". Суда доставили грузы для ВСУ. Также поражена портовая инфраструктура.

Местные источники сообщают об ударе по работавшему на ВСУ предприятию в районе Синельниково Днепропетровской области. Также российские ВКС применили авиабомбу с УМПК по промышленному объекту в подконтрольной Киеву части Запорожской области.