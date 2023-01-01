Вдова раскрыла, как живет после смерти Алексея Янина: "Жду своего принца"

Алексей Янин скончался 19 сентября 2023 года. Свои последние дни 40-летний артист провел в реанимации без сознания. Звезда сериала "Клуб" с 2015 года был парализован.

В 32 года Алексей был на пике популярности, он так изводил себя работой, что перенес два инсульта, впал в кому, в которой пробыл полтора года. Артисту провели трепанацию черепа и смогли привести в сознание. Но, выйдя из комы, Янин перестал ходить, разговаривать и самостоятельно есть. Мозг Алексея был сильно поражен.

Вдова артиста Дарья Клюшникова все восемь лет была рядом, но не пыталась раскрутить свои соцсети за счет болезни мужа. Певица не публиковала фото с Алексеем и не отвечала на вопросы о нем. Лишь когда Янина не стало, артистка призналась, что эти восемь лет были настоящим адом.

После смерти Алексея Дарья осталась одна с сыном Андреем, которому уже 14 лет. У парня в самом разгаре переходный возраст. Не так давно Клюшникова жаловалась, что теряет контроль над сыном. Но певице все же удалось наладить отношения с Андреем. Пока в семье царит взаимопонимание. Ради этого Дарье пришлось пойти на ряд компромиссов. Так, на лето артистка разрешила сыну уехать к бабушке на дачу. Дарья же воспользовалась моментом для записи нескольких песен.

Кроме того, Клюшникова, выступающая под псевдонимом VENERA, появилась на концерте "Спорт. Музыка. РУ.ТВ" в Завидово. Дарья не только спела несколько песен, но и пообщалась с прессой. Она рассказала о творческих планах и призналась, что надеется встретить новую любовь.

"С работой то густо, то пусто. Как правило, когда густо, то тяжеловато приходится. Летом я знаю, например, что мой ребенок в надежных руках. Он развивается у моих родителей. Идеальное свидание для меня — длительная прогулка, поэтому меня можно смело звать на какие-то променады. Я в душе большой романтик и всегда жду своего принца", — поделилась вдова Алексея Янина с изданием "7Дней".