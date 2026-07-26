Раскрыты потери армии США в конфликте с Ираном

Пентагон опубликовал данные о потерях армии США в конфликте с Ираном. По подсчетам министерства войны, с момента начала операции на Ближнем Востоке ранения получили более 600 американских военных, пишет газета The New York Times.

Президента США Дональда Трампа ранее предупредили об ограниченности военных ресурсов для продолжения военных действий против Тегерана. К американскому лидеру обращался с этой информацией председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Пентагон начал публиковать статистику по раненым и погибшим с 7 июля. Тогда боевые действия между США и Ираном возобновились после провала режима прекращения огня. Как сообщает издание, официальное число солдат, получивших ранения с того дня - 207 человек. Общее число раненых с начала войны 28 февраля — 624 человека, погибли 18 американских военнослужащих.