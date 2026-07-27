Стало известно, кому повысят пенсии в августе

С 1 августа в России начнётся несколько пенсионных перерасчетов. Речь идет не о масштабной индексации, а о реализации уже закрепленных в законе механизмов перерасчета.

Накопительные пенсии вырастут на 17,3%, но этот коэффициент применят не ко всей пенсии: при выплате 1 600 ₽ прибавка составит около 277 рублей в месяц. Подавать заявление не нужно, перерасчет выполнят в автоматическом режиме. Срочные пенсионные выплаты повысят отдельно — на 19,3%. Средний размер срочной выплаты до перерасчета составит три тысячи рублей.

"Эти проценты связаны с результатами инвестирования пенсионных накоплений за предыдущий календарный год", - объяснил RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Кроме того, с 1 августа Соцфонд автоматически пересчитает страховую часть пенсии для работающих пенсионеров. Прибавка будет зависеть от количества накопленных пенсионных баллов, но не более трех. Максимальная ежемесячная надбавка составит около 470 рублей. Если за прошлый год новые коэффициенты не сформировались, перерасчета не будет, сообщил агентству "Прайм" член Общественной палаты Вадим Виноградов.

Стоит учитывать, что один человек может одновременно получать страховую и накопительную пенсии – в таком случае все выплаты будут пересчитаны по разным правилам.

Третий момент пенсионных перерасчетов касается пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет. Они автоматически получат удвоенную фиксированную выплату - 19 169,38 рубля.

Также с 1 августа пересмотрят и профессиональные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и бывшим работникам угольной промышленности. Сумма зависит от условий назначения доплаты.